Due esperti si confrontano sul referendum sulla giustizia spiegando, passo dopo passo, le ragioni per votare sì o no. Uno sostiene che la riforma porterebbe modifiche alla struttura della magistratura, mentre l’altro evidenzia possibili rischi e criticità. Le loro opinioni offrono un’analisi chiara dei potenziali effetti della consultazione popolare sulla giustizia italiana.

Questo articolo sul referendum sulla giustizia è pubblicato sul numero 8 di Vanity Fair in edicola fino al 17 febbraio 2026. LA RIFORMA NORDIO IN 7 PUNTI 1. Separazione delle carriere SÌ Il mestiere di chi giudica (giudice) non può che essere separato da chi accusa (pm), come in tutte le democrazie consolidate. In passato, sotto il fascismo, il processo partiva dalla presunzione di colpevolezza e quindi giudice e accusatore erano dalla stessa parte, mentre si prevedeva un avvocato come male minore. Con la presunzione di innocenza, il giudice deve essere separato da accusa e difesa per essere indipendente. NO È l’aspetto meno rilevante di questa «riforma della magistratura». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Referendum sulla giustizia, due esperti con idee opposte ci spiegano, punto per punto, perché votare sì oppure no

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