Il 22 e 23 marzo gli italiani sono chiamati al voto per il Referendum sulla giustizia costituzionale confermativo. Non essendo abrogativo non c'è bisogno del raggiungimento del quorum. Alle 12 l'affluenza si attestava al 14,76% Oggi e domani in Italia si vota per ilReferendumsulla giustizia, per approvare o bloccare la riforma. Essendo un referendum confermativo (o costituzionale),non c’è bisogno del raggiungimento del quorum. Ma l’affluenza è comunque fondamentale per comprendere quanto la campagna elettorale fatta sia da destra sia da sinistra sia stata funzionale. Questo referendum è un importante passo per capire qual sia il gradimento degli italiani verso il governo, in vista delle elezioni politiche del 2027. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Referendum sulla Giustizia, alle 19 affluenza supera il 38%

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