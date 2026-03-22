Referendum sorpresa assoluta nei dati | i sondaggi parlano chiaro così vincono loro

Durante le prime ore di voto per il referendum, l’affluenza ha raggiunto il 14,89%, secondo le rilevazioni iniziali. Questo dato, se mantenuto nel corso della giornata e considerato anche il secondo giorno di voto, suggerisce una partecipazione più elevata del previsto. I sondaggi indicano chiaramente chi sono i favoriti, e i primi numeri sembrano confermare questa tendenza.

Il dato delle prime ore di voto cambia già la lettura politica del referendum. Alle rilevazioni della mattinata, l’ affluenza si attesta al 14,89%, un livello che, se proiettato sull’intera giornata e sul secondo giorno di voto, indica una partecipazione tutt’altro che debole. Non è un numero neutro: è un segnale. Perché in consultazioni di questo tipo il vero ago della bilancia non è solo l’orientamento dell’elettorato, ma la sua capacità di mobilitarsi. Ultim’ora: Gli ultimi dati sull’affluenza: sta succedendo ora Il punto è proprio questo. Con un avvio su questi livelli, la traiettoria porta verso un’affluenza complessiva che può superare il 50%, ricalcando — o almeno avvicinando — il dato del referendum del 2020 sul taglio dei parlamentari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Referendum, sorpresa assoluta nei dati: i sondaggi parlano chiaro, così vincono loro Articoli correlati Sondaggi, tonfo pazzesco! I dati parlano chiaro. Cambia tuttoI nuovi sondaggi politici registrano una fase di rallentamento per Fratelli d’Italia e per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sondaggi, cosa succederebbe se si votasse oggi in Italia: i dati parlano chiaroIl nuovo sondaggio Lab21 restituisce l’immagine di un sistema politico che, pur in presenza di tensioni sociali e pressioni internazionali, appare... Referendum Giustizia, cosa dicono i sondaggi Le ultime con Renato Mannheimer Tutti gli aggiornamenti su Referendum sorpresa assoluta nei dati i... Referendum, sorpresa assoluta nei dati: i sondaggi parlano chiaro, così vincono loroIl dato delle prime ore di voto cambia già la lettura politica del referendum. Alle rilevazioni della mattinata, l’affluenza si attesta intorno al 14%, un ... thesocialpost.it Referendum, Gratteri: Riforma non serve alla gente. Nordio difende il sorteggioLeggi su Sky TG24 l'articolo Referendum, Gratteri: 'Riforma non serve alla gente'. Nordio difende il sorteggio ... tg24.sky.it