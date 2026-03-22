Oggi e domani si svolgono le votazioni per il referendum sulla separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri. Le urne sono aperte in tutta Italia, con cittadini chiamati a esprimersi sulle modifiche relative alla struttura della giustizia. La consultazione riguarda anche aspetti come il ruolo del Consiglio superiore della magistratura, i sorteggi e le funzioni dell’Alta corte.

Oggi, domenica 22 marzo, e domani lunedì 23 marzo saranno aperte le urne per il referendum sulla separazione delle carriere di giudici e pm. Le urne sono aperte oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. I cittadini aventi diritto al voto saranno chiamati a esprimere sulla scheda elettorale un “sì” o un “no” alla riforma costituzionale dell’ordinamento giudiziario approvata dal Parlamento. In sintesi la legge prevede la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, l’introduzione di due Csm (uno per i giudici e uno per i pm) al posto dell’unico attuale e l’individuazione attraverso il sorteggio dei consiglieri togati e laici (questi ultimi sorteggiati da una lista scelta dal Parlamento), l’istituzione di un’Alta corte cui affidare la competenza disciplinare sugli illeciti dei magistrati. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Referendum, si vota oggi e domani. Carriere dei magistrati, Csm, sorteggi, Alta corte: cosa cambia per la giustizia

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