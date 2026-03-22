Referendum seggi aperti | alle 12 affluenza al 14%

Alle 12 di oggi i seggi sono aperti in tutta Italia per il referendum sulla giustizia costituzionale confermativo, con un’affluenza del 14%. Gli elettori si recano alle urne nelle giornate del 22 e 23 marzo per esprimere il loro voto su questa consultazione. Le operazioni di voto proseguiranno fino alle 23 di domenica e fino alle 15 di lunedì.

Il 22 e 23 marzo gli italiani sono chiamati al voto per il Referendum sulla giustizia costituzionale confermativo. Non essendo abrogativo non c'è bisogno del raggiungimento del quorum. Alle 12 l'affluenza si attesta al 14,76% Oggi e domani in Italia si vota per ilReferendumsulla giustizia, per approvare o bloccare la riforma. Essendo un referendum confermativo e non costituzionale,non c’è bisogno del raggiungimento del quorum. Ma l’affluenza è comunque fondamentale per comprendere quanto la campagna elettorale fatta sia da destra sia da sinistra sia stata funzionale. Questo referendum è un importante passo per capire qual è il gradimento degli italiani verso il governo, in vista delle elezioni politiche del 2027. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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