Referendum quanto mi costi Scrutatori schede voto all’estero | tutte le spese che sosteniamo

Il referendum del 2026 comporta costi significativi per lo Stato, che include spese per gli scrutatori, le schede e il voto all’estero. La macchina amministrativa ha già iniziato a sostenere decine di milioni di euro per preparare e gestire le operazioni di voto, anche mentre si discute di altre questioni politiche come la separazione delle carriere e la riforma del Csm.

Roma, 22 marzo 2026 – Mentre il dibattito politico si infiammava sulla separazione delle carriere e la riforma del Csm, la macchina burocratica dello Stato aveva già messo in moto un ingranaggio da decine di milioni di euro per il referendum 2026. Votare ha un prezzo, e per la consultazione costituzionale confermativa del 22 e 23 marzo 2026, il bilancio pubblico sostiene un onere che, tra costi diretti e indiretti, riflette la complessità dell'esercizio democratico in un Paese di 51 milioni di elettori. La stima dei costi: oltre 80 milioni di euro. Secondo le proiezioni basate sulle recenti circolari del Ministero dell'Interno, il costo complessivo della sola macchina organizzativa per questa tornata referendaria si attesta su 82-85 milioni di euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Referendum, quanto mi costi. Scrutatori, schede, voto all’estero: tutte le spese che sosteniamo Articoli correlati Referendum e elezioni, ecco quanto costa a Roma consegnare le schede elettorali con 186 autocarriIn un presente pervaso di tecnologie, le procedure per votare durante le elezioni sembrano rimaste alla preistoria. Referendum 22-23 marzo 2026: quanto guadagnano scrutatori e presidenti di seggio (e come candidarsi)C’è ancora tempo per dare la propria disponibilità a svolgere un ruolo chiave in occasione del Referendum popolare confermativo che si terrà domenica... Contenuti e approfondimenti su Referendum quanto mi costi Scrutatori... Temi più discussi: Referendum: perché votare Sì; Referendum giustizia, ecco cosa cambia davvero se vince il Sì: la verità che nessuno ti dice; Referendum, Violante fa i conti: Con il Sì 100 milioni l’anno di maggiori costi; Capire il Referendum sul Csm. Le 3 modifiche costituzionali. Ecco i motivi del Sì e del No | Milena Gabanelli. Referendum giustizia, lo Stato spende milioni tra organizzazione, sicurezza e costi amministrativiQuanto costa davvero il referendum sulla Giustizia del 22?23 marzo Il referendum sulla Giustizia, legato alla riforma Nordio, si svolgerà in tutta Ita ... assodigitale.it Referendum Giustizia 2026: quanto guadagnano scrutatori e presidenti con il nuovo bonus 15%Guida completa per i lavoratori impegnati come scrutatori: diritti, retribuzione aggiuntiva come fare domanda e gestire il lunedì elettorale con il datore di lavoro. panorama.it In Puglia affluenza al 12,11% alle 12 per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia facebook Referendum giustizia 2026, la diretta: urne aperte dalle 7, alle 12 la prima affluenza x.com