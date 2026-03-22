Referendum oltre 326mila elettori irpini | alle 12 | 00 il 14 % al voto

Alle ore 12:00, in tutta la provincia di Avellino, oltre 326 mila elettori si sono recati alle urne per il referendum confermativo sulla legge costituzionale riguardante l’ordinamento giurisdizionale e l’istituzione della Corte disciplinare. I seggi sono aperti in diverse località, con una partecipazione pari al 14 per cento degli aventi diritto. La consultazione si svolge in giornata e durerà fino alle ore 23:00.

Tempo di lettura: < 1 minuto Seggi aperti anche ad Avellino e in tutta la provincia per il referendum confermativo sulla legge costituzionale recante “ Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”.. Sono complessivamente 326.395 gli elettori chiamati alle urne in provincia di Avellino, di cui 42.743 nel solo capoluogo. In totale, sono state allestite 501 sezioni elettorali su tutto il territorio provinciale, di cui 72 ad Avellino città. Le operazioni di voto si svolgono oggi, domenica 22 marzo, dalle ore 7 alle 23, e proseguiranno domani, lunedì 23 marzo 2026, dalle ore 7 alle 15. I cittadini sono chiamati a esprimersi su un tema di rilevanza costituzionale, riguardante l’assetto dell’ordinamento giurisdizionale e l’istituzione di una Corte disciplinare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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