Referendum | Mattarella a Palermo Schlein e Conte a Roma gli esponenti del Sì impegnati al funerale di Bossi

Il 22 e 23 marzo gli italiani sono chiamati al voto per il Referendum sulla giustizia. Alle 13 Sergio Mattarella si è recato nel suo seggio a Palermo per votare come un vero e proprio fuori sede Oggi e domani si vota in Italia per ilReferendum sulla giustiziain merito alla separazione delle carriere. Non c’è bisogno di raggiungere il quorum poiché questo referendum è confermativo e l’affluenza, alle 12, è stata del 14% circa. Alcuni esponenti politici e cariche dello Stato si sono già recate al seggio per esprimere il proprio voto, mentre altre, a causa di altri impegni, sono attese ma ancora non sono arrivate alle urne. Nonostante l’alta carica che ricopre,Sergio Mattarella si è dovuto recare fino a Palermo per poter votare al Referendum. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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