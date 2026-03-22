"> Urne Aperte in Campania per il Referendum Costituzionale sulla Giustizia. Oggi, 22 marzo 2026, si svolge una giornata cruciale per la Campania con l’apertura delle urne per il Referendum costituzionale sulla giustizia. Questo evento segna un momento importante per l’intera nazione, poiché il voto popolare avrà un impatto diretto sulle riforme in tema di giustizia. I cittadini sono chiamati a esprimere le loro opinioni in un clima di grande partecipazione e importanza democratica. I rappresentanti istituzionali della Campania, tra cui il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e il governatore Roberto Fico, sono stati protagonisti di questa giornata. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Referendum: Manfredi vota a Nola, Fico a Napoli. Le scelte dei politici nel voto.

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