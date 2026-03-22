Alle dodici di domenica, in Sicilia, l’affluenza alle urne per il referendum si attesta al 10,03 per cento. A Messina, questa percentuale supera la media regionale. La prima rilevazione ufficiale indica che la partecipazione è ancora bassa in tutta l’isola, con alcune città che mostrano numeri leggermente più alti rispetto alla media generale.

È del 10,03% l’affluenza registrata in Sicilia alla prima rilevazione del referendum, alle ore 12 di domenica. Il dato è stato elaborato su 5.301 sezioni su 5.306 complessive. Messina sopra la media siciliana Nel quadro regionale, Messina fa segnare un’affluenza del 10,45%, dunque superiore alla media dell’Isola. Nella provincia dello Stretto sono state rilevate tutte le 776 sezioni su 776. Siracusa guida, Agrigento fanalino di coda Il dato più alto in Sicilia è quello di Siracusa, dove alle 12 ha votato l’ 11% degli aventi diritto. Seguono Palermo con il 10,72%, Catania con il 10,57%, Ragusa con il 10,49% e appunto Messina con il 10,45%. Sotto la media regionale si collocano invece Trapani con l’ 8,88%, Enna con l’ 8,45%, Caltanissetta con l’ 8,13% e Agrigento, ultima tra le province siciliane, con il 7,64%. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Referendum, in Sicilia affluenza al 10,03%: Messina sopra la media regionale

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