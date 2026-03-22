Referendum in Sicilia affluenza al 10,03% | Messina sopra la media regionale 11,90%

Alle ore 12 di domenica, l’affluenza alle urne in Sicilia si attesta al 10,03 per cento. In particolare, nella città di Messina si registra una partecipazione superiore alla media regionale, con l’11,90 per cento. Questa prima rilevazione fornisce un quadro parziale della partecipazione dei cittadini al referendum in corso.

È del 10,03% l’affluenza registrata in Sicilia alla prima rilevazione del referendum, alle ore 12 di domenica. Il dato è stato elaborato su 5.301 sezioni su 5.306 complessive. Messina sopra la media siciliana Nel quadro regionale, Messina fa segnare un’affluenza del 11,90%, dunque superiore alla media dell’Isola. Nella provincia dello Stretto sono state rilevate tutte le 776 sezioni su 776. Alla prima rilevazione, risultano 20.783 votanti su un totale di 174.660 elettori registrati fino a questo momento. Nella consultazione referendaria del giugno 2025, alla stessa ora avevano già votato circa 9.500 elettori, pari al 5,45% degli aventi diritto, corrispondente al valore medio di affluenza registrato sui cinque quesiti referendari. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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