Il Comitato per il No di Monza e Brianza denuncia "gravi irregolarità riscontrate in diversi seggi del territorio durante le operazioni di voto per il referendum per tutta la mattinata del 22 marzo. Secondo quanto segnalato alle autorità competenti, in più di dieci Comuni della Brianza rappresentanti di lista di Fratelli d'Italia hanno violato le norme che regolano il corretto svolgimento delle votazioni, dando chiare indicazioni di voto all'interno dei seggi. Le regole. La normativa vigente è chiara: durante le operazioni di voto è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale nei seggi. I rappresentanti di lista possono indossare esclusivamente un contrassegno del partito o del comitato che li ha designati, ma non è consentito esibire simboli o indicazioni di voto, come ad esempio riferimenti al "Sì" o al "No". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Referendum, il Comitato per il No: “Irregolarità in molti Comuni della Brianza”

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