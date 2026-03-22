A un anno dalle ultime elezioni politiche, si svolge il referendum che potrebbe influenzare la scena politica nazionale. Secondo un commento di un esperto, il risultato non avrà effetti clamorosi sui principali schieramenti, né sul centrodestra né sul centrosinistra. Le leader politiche rimangono salde nelle loro posizioni, e il voto si presenta come un momento di verifica, senza stravolgimenti immediati.

Roma, 22 marzo 2026 – A un anno dalle elezioni politiche il voto sul referendum avrà un impatto importante ma, qualunque sia il risultato, “non clamoroso” su centrodestra e centrosinistra. Giovanni Orsina, politologo e direttore della Luiss school of government, spiega ragioni e prospettive. Professor Orsina quali scenari e quali conseguenze politiche dall’esito del referendum? “Secondo me né in caso di vittoria del No né in caso di vittoria del Sì avremo delle conseguenze clamorose: non prevedo crisi di governo o grosse trasformazioni negli equilibri della maggioranza e non prevedo neanche, in caso di vittoria del Sì, dimissioni di Elly Schlein. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Referendum, i riflessi sulla politica. Orsina: “Sì o No? Le leader non cadranno”

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