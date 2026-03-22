referendum giustizia urne aperte al voto per separazione carriere sdoppiamento csm e alta corte non necessario quorum

Sono aperte le urne per il referendum sulla giustizia, con seggi che resteranno aperti dalle 7 alle 23 oggi e dalle 7 alle 15 domani. Gli elettori sono chiamati a votare su sette articoli della Costituzione che riguardano principalmente la separazione delle carriere, lo sdoppiamento del Csm e dell’Alta corte, senza la necessità di raggiungere un quorum. La consultazione si svolge su tre punti principali.

Seggi aperti dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Sono sette gli articoli della Costituzione che verrebbero modificati da questa riforma, tre i punti chiave su cui gli italiani sono chiamati a esprimersi È iniziata la due giorni relativa al voto sul referendum per la giustizia. Gli itali. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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