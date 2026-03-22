Il referendum sulla giustizia si sta trasformando in un vero banco di prova per il governo, con ripercussioni che potrebbero influenzare la stabilità politica e le scelte future. La consultazione ha coinvolto gli elettori in diverse regioni e sta attirando l’attenzione di analisti e opposizioni, mentre le campagne di sensibilizzazione si intensificano. La votazione si svolge in un clima di attesa e tensione crescente.

Il referendum sulla giustizia si trasforma in un vero banco di prova per Giorgia Meloni, con effetti che potrebbero andare ben oltre l’esito formale della consultazione. A Palazzo Chigi, nonostante la linea ufficiale resti quella della stabilità dell’esecutivo, si ragiona già da settimane sugli scenari possibili, segno che il voto del 22 e 23 marzo viene percepito come uno snodo politico cruciale. Anche in caso di vittoria del no, infatti, il governo sarebbe chiamato a dimostrare nei fatti la propria solidità parlamentare. In ambienti di Fratelli d’Italia prende corpo l’ipotesi di un passaggio rapido in Parlamento per blindare la maggioranza attraverso un voto di fiducia, probabilmente legato a un provvedimento già in discussione, come il decreto Sicurezza o il decreto Energia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Referendum giustizia, Meloni tra tenuta e rischio: il voto diventa uno stress test politico

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