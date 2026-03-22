Referendum Giustizia Mattarella vota a Palermo

Il presidente della Repubblica ha partecipato alle urne nel seggio allestito nella scuola Piazzi di Palermo, dove ha esercitato il diritto di voto nel referendum sulla Giustizia. La sua presenza si è verificata in mattinata, con un gesto che ha coinvolto direttamente la scelta degli elettori. La visita si è svolta senza particolari imprevisti e si è conclusa nel rispetto delle procedure.

(LaPresse) Sergio Mattarella è andato a votare in occasione del referendum sulla Giustizia. Il presidente della Repubblica si è recato nel seggio elettorale allestito nella scuola Piazzi di Palermo. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Referendum Giustizia, Mattarella vota a Palermo Articoli correlati Referendum sulla giustizia, urne aperte: quando si vota, chi vota e perché non serve il quorumOggi e domani si vota per il referendum costituzionale confermativo sulla riforma della giustizia, al quale potranno partecipare 51. Referendum giustizia 2026, la guida definitiva: da che ora si vota e come si votaDomenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 gli italiani sono chiamati alle urne per decidere il futuro dell’ordinamento giudiziario del Paese. Referendum sulla Giustizia. Due visioni una scelta Aggiornamenti e contenuti dedicati a Referendum Giustizia Temi più discussi: Il referendum del 22-23 marzo 2026 in 10 domande e 10 risposte; Referendum giustizia, il Sì arruola pure Mattarella sui social. Dopo la telefonata del Quirinale il post viene rimosso; Giustizia, l'iter della riforma su separazione carriere: dalla legge Nordio al Referendum; Italia, referendum giustizia: guida al voto, cosa cambierebbe se dovesse vincere il sì?. Referendum: i dati dell’affluenza in Sicilia, Mattarella vota a PalermoPALERMO-In Sicilia, alle 12, ha votato il 10,03% dei chiamati al voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia La percentuale di affluenza più alta si registra nella provincia di ... livesicilia.it Referendum sulla giustizia, alle 12 affluenza al 10%A Palermo il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha votato vicino casa. Seggi aperti fino alle 23, domani si vota fino alle 15 poi via allo spoglio ... rainews.it REFERENDUM GIUSTIZIA: i primi dati sull’affluenza: https://fanpa.ge/BKdAO facebook Referendum giustizia 2026, la diretta: urne aperte dalle 7, alle 12 la prima affluenza x.com