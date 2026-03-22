Referendum Giustizia Marina Berlusconi | Sì per un' Italia più civile democratica e moderna

Marina Berlusconi ha partecipato al referendum sulla Giustizia e ha dichiarato che il suo voto è un modo per contribuire al futuro del Paese. Ha spiegato che la sua scelta non riguarda dediche personali, ma l’esercizio di un diritto importante. La sua presenza alle urne si inserisce in un momento di confronto su temi legati al sistema giudiziario italiano.

(LaPresse) Marina Berlusconi ha votato in occasione del referendum sulla Giustizia. “Non è questione di dediche, è questione di esercitare un voto oggi per poter dare un contributo positivo al futuro di questo Paese. È un’occasione che non possiamo farci sfuggire. La dedica è agli italiani, sperando che prevalga il Sì per un’Italia civile, democratica e moderna “, ha detto la presidente di Fininvest e di Mondadori recandosi al seggio, a Milano. “Una dedica a mio padre? Certo, lo farò domani quando si sapranno gli esiti”, ha concluso la primogenita del Cavaliere. Questo articolo Referendum Giustizia, Marina Berlusconi: "Sì per un'Italia più... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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