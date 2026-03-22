Marina Berlusconi si è recata al seggio elettorale di Milano per votare sulreferendum giustizia. Intercettata dai giornalisti, la presidente di Fininvest e Mondadori ha risposto in maniera misurata a chi le chiedeva se il suo voto fosse dedicato al padre, Silvio Berlusconi. “Una dedica a mio padre? Certo, lo farò domani quando si sapranno gli esiti”, ha dichiarato rimandando ogni considerazione personale a urne chiuse. Nel frattempo, il messaggio lanciato dalla manager è stato orientato all’importanza della partecipazione democratica. “Non è questione di dediche, ha sottolineato, è questione di esercitare un voto oggi, per poter dare un contributo positivo al futuro di questo Paese”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Referendum giustizia, Marina Berlusconi al voto: “Una dedica a mio padre? Domani, dopo gli esiti”

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