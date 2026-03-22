Nella provincia di Reggio Emilia, l’affluenza alle urne per il referendum sulla giustizia si attesta al 19,33%. La partecipazione, rispetto alle previsioni più negative, si mantiene su livelli piuttosto bassi, senza registrare variazioni significative rispetto alle attese. La giornata di voto si svolge senza particolari incidenti o intoppi, con i cittadini che sono chiamati a esprimersi sulla riforma costituzionale.

Reggio Emilia, 22 marzo 2026 – Affluenza tutto sommato in tenuta – rispetto alle più fosche previsioni – in tutta la provincia di Reggio per il referendum costituzionale sulla giustizia. Considerando appunto tutto il territorio provinciale è la città, alle 12 considerando tutte e 476 le sezioni l’affluenza si attesta sul 19,33%. Tenendo conto invece solo del Comune capoluogo, l’affluenza alle urne sale appena fino al 19.97%. Tra i Comuni della provincia, spicca il risultato di Quattro Castella, nella Val d’Enza, con un lusinghiero 22,88%. Tra gli altri Comuni più popolosi, meglio di Reggio va Correggio, che si attesta sul 21,11% a mezzogiorno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Referendum giustizia, l’affluenza a Reggio è del 19,33%

Articoli correlati

Referendum giustizia, SI' favorito. Decisiva l'affluenza: ecco come capire se l'affluenza passerà o noMancano dieci giorni all'apertura delle urne per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia varata dal Centrodestra.

Referendum giustizia, affluenza: 14% alle 12. Il dato del ViminaleROMA – L’affluenza al voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia è al 14% circa alle ore 12.

REFERENDUM Giustizia: le cose da sapere

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Referendum giustizia

Temi più discussi: Referendum giustizia 22-23 marzo: schieramenti politici e ruolo cruciale dell’affluenza; Il referendum del 22-23 marzo 2026 in 10 domande e 10 risposte; Italia al voto sulla magistratura, l’affluenza potrebbe essere decisiva; Referendum Giustizia, si vota il 22 e 23 marzo. Alle urne 45 mln di italiani: cosa sapere.

Referendum giustizia, l’affluenza a Reggio è del 19,33%Reggio Emilia, 22 marzo 2026 – Affluenza tutto sommato in tenuta – rispetto alle più fosche previsioni – in tutta la provincia di ... ilrestodelcarlino.it

Alle 12 l’affluenza al referendum sulla riforma della giustizia è stata di quasi il 15 per centoAlle 12 di domenica ha votato al referendum per la riforma della giustizia quasi il 15 per cento degli aventi diritto: manca ancora il conteggio delle ultime sezioni, e per ora è intorno al 14,9 per c ... ilpost.it

L'affluenza al voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia è al 14% circa alle ore 12. Il dato, che è in costante aggiornamento, è pubblicato sul sito Eligendo del Viminale. Al momento è relativo a circa il 25% dei seggi. facebook

Referendum giustizia 2026, la diretta: urne aperte dalle 7, alle 12 la prima affluenza x.com