referendum giustizia la russa vota a milano

Ignazio La Russa è andato a votare per il referendum sulla Giustizia. Il presidente del Senato si è recato al seggio del Liceo Virgilio, a Milano. Il rappresentante di Fratelli d’Italia ha anche ricordato Umberto Bossi, il fondatore della Lega morto giovedì scorso a 84 anni. “Sono stato sempre in ottimi rapporti con Bossi, tranne per un breve periodo. Due mesi fa mi aveva telefonato, gli avevo promesso che sarei andato a trovarlo e purtroppo non ce l’ho fatta. Adesso me ne pento amaramente. Credo che più che un ricordo, lasci una scia di impegno politico coerente. Ha sempre fatto e detto quello che riteneva giusto. Assieme a Fini e Berlusconi, Bossi è il padre del centrodestra italiano”, ha detto La Russa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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