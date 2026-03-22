Referendum giustizia ecco il dato dell' affluenza alle 19 | segnale importante a urne aperte

L'affluenza al voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia è oltre il 38% alle ore 19. Il dato, per la precisione pari al 38,9%, è in costante aggiornamento ed è pubblicato sul sito Eligendo del Viminale. La Regione con la partecipazione più alta, al momento, è l ’Emilia Romagna oltre il 46%, seguita da Lombardia e Toscana oltre il 44%, le ultime Calabria, Sicilia, Puglia e Campania intorno al 30%. Si tratta di un referendum confermativo, disciplinato dall’articolo 138 della Costituzione, che non ha bisogno di quorum, cioè non è previsto un numero minimo di votanti: il risultato è valido qualunque sia l’affluenza e l’esito è dato esclusivamente dai voti validamente espressi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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