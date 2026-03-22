Referendum Giustizia ecco come funziona il voto | quorum seggi e orari

Da liberoquotidiano.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi e domani gli italiani sono chiamati alle urne per il referendum costituzionale confermativo sulla riforma della giustizia. L’elezione coinvolge i cittadini che devono esprimersi su modifiche che riguardano la separazione delle carriere dei magistrati. Sono stati allestiti seggi in diverse località e gli orari di voto sono stati stabiliti per consentire la partecipazione. Il quorum necessario per validare il risultato è stato definito dalla legge.

L’appuntamento è per oggi e domani. Gli italiani sono chiamati alle urne per il referendum costituzionale confermativo relativo alla riforma della giustizia che introduce, tra le altre cose, la separazione delle carriere dei magistrati. I seggi resteranno aperti oggi dalle 7 alle 23, mentre lunedì riapriranno alle 7 e chiuderanno alle 15. Poi inizierà lo spoglio delle schede. Fino alla chiusura dei seggi e all’inizio dello scrutinio i riflettori saranno tutti puntati sull’affluenza: quella relativa al primo giorno viene rilevata e comunicata alle 12, alle 19 e alle 23 a chiusura seggi. Il secondo giorno la rilevazione sarà solo quella definitiva alle 15. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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