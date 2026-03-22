Urne aperte e affluenza in crescita per il referendum costituzionale confermativo sulla riforma della giustizia al quale potranno partecipare oltre 51 milioni di elettori, di cui quasi 5,5 all'estero. Il dato sull'affluenza registrato alla prima rilevazione effettuata alle 12 è stato del 14,9%, mentre quello delle 19 è salito quasi al 39%. I seggi riapriranno alle 7 di domani e chiuderanno alle 15. Immediatamente dopo inizierà lo spoglio delle schede. Come sottolineato da YouTrend, la prima rilevazione vicina al 15% è la più alta tra i referendum in cui si è votato in due giorni. Secondo il direttore scientifico di Yoodata, Alessandro Amadori, "la partecipazione al voto sembra maggiore rispetto alle ipotesi iniziali" e stando al modello di stima sviluppato "è probabile che l'affluenza finale domani si attesti attorno al 60%". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Referendum giustizia, è boom dell'affluenza: code e polemiche

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