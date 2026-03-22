Referendum Giustizia cittadini al voto a Palermo

A Palermo, i cittadini si sono recati alle urne nel seggio allestito nella scuola Piazzi per il referendum sulla giustizia. Tra gli elettori presenti anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha esercitato il suo diritto di voto. Il flusso di persone si è registrato nel punto di raccolta elettorale della città, con gli elettori che si sono recati a votare durante la giornata.

(LaPresse) Flusso di elettori nel seggio allestito nella scuola Piazzi di Palermo, dove ha votato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Urne aperte domenica 22 marzo fino alle ore 23.00 e lunedì 23 marzo dalle ore 7 alle 15 per il referendum sulla Giustizia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Referendum Giustizia, cittadini al voto a Palermo Articoli correlati Il referendum sulla giustizia . Oltre 35mila empolesi alle urne . Guida al voto e servizi per i cittadiniEMPOLESE VALDELSA Domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, si voterà per il Referendum popolare confermativo della legge costituzionale... Gratteri sul Referendum Giustizia: “Voto Cruciale Tra Potere e Tutela dei Cittadini”, Stop all’Astensione.Napoli, 12 febbraio 2026 – Il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, è intervenuto con forza nel dibattito sul referendum costituzionale sulla... Referendum e Giustizia. Confronto a Sinistra. Aggiornamenti e notizie su Referendum Giustizia Temi più discussi: Il referendum del 22-23 marzo 2026 in 10 domande e 10 risposte; Referendum Giustizia 2026, quando e per cosa si vota; Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; Referendum sulla giustizia, incontro della Lega: Il Sì per cambiare il sistema e tutelare i cittadini. Referendum Giustizia, in Puglia oltre 3 milioni di cittadini al votoAperti anche in Puglia i seggi per votare il referendum costituzionale sulla giustizia. Al voto nella regione 3 milioni 173mila 407 cittadini in 4.032 sezioni nelle sei provincie. A Bari, città capolu ... rainews.it Referendum giustizia, guida essenziale al voto: orari dei seggi, quesiti e conseguenze per i cittadiniReferendum giustizia 2026, al via il voto che cambia la Costituzione Dalle 7 di questa mattina sono aperti in tutta Italia i seggi per il referendum c ... assodigitale.it #GMG AFFLUENZA REFERENDUM GIUSTIZIA: ALLE 12 IL DATO NAZIONALE SFIORA IL 14%, IN LIGURIA E' AL 17,5%. GENOVA OLTRE IL 18% A metà mattinata, la partecipazione al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia si attesta su nume facebook Referendum giustizia 2026, la diretta: urne aperte dalle 7, alle 12 la prima affluenza x.com