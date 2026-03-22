È polemica per le parole del comico Giorgio Montanini, pronunciate durante uno spettacolo di stand-up e rilanciate sui social dallo stesso artista, mentre sono in corso le votazioni per il referendum sulla giustizia. Nel video, diventato rapidamente virale, Montanini afferma: « Spero che chi vota Sì possa morire domani », frase accolta dagli applausi del pubblico e inserita all’interno di un monologo dal tono provocatorio. Il comico ha poi spiegato il proprio orientamento politico sul referendum, dichiarando: «Io voto No a prescindere. Con i fascisti voto No sempre», richiamando il contesto storico della nascita della Costituzione. Le reazioni e le critiche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Referendum giustizia, bufera su Montanini: “Chi vota Sì muoia domani”

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