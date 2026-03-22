Referendum giustizia 2026 la diretta

Oggi e domani si svolgono le operazioni di voto per il referendum sulla Giustizia del 2026. Gli elettori sono chiamati a esprimersi su diverse questioni riguardanti il sistema giudiziario. La consultazione si svolge in tutta Italia, coinvolgendo cittadini di varie regioni e fasce di età. La scelta di voto sarà possibile presso i seggi predisposti nelle principali città e comuni del paese.

Referendum Giustizia 2026, la diretta Oggi e domani si vota per il referendum sulla Giustizia: seggi aperti domenica 22 marzo, dalle 7 alle 23, e lunedì 23 dalle ore 7 alle 15 Inizio diretta: 220326 07:00 Fine diretta: 220326 23:00 07:15 220326 Urne aperte per la riforma della giustizia Urne aperte a partire dalle 7 di stamani per il referendum costituzionale confermativo sulla riforma della giustizia, al quale potranno partecipare 51.424.729 elettori, di cui 5.477.619 all’estero. I seggi resteranno aperti nel primo nella giornata di oggi fino alle 23, mentre domani, lunedì 23 marzo, le urne riapriranno alle 7 e chiuderanno alle 15. Immediatamente dopo inizierà lo spoglio delle schede. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Referendum giustizia 2026 la diretta Articoli correlati Referendum Giustizia 2026, le ultime news in diretta prima del votoLe ultime notizie in diretta sul Referendum sulla Giustizia 2026: gli aggiornamenti verso il voto del 22 e 23 marzo. Referendum Giustizia 2026: COME VOTARE Contenuti utili per approfondire Referendum giustizia Temi più discussi: Referendum Costituzionale Confermativo dei giorni 22 e 23 marzo 2026; Referendum giustizia 2026: 20 marzo, quarto focus online con le ragioni del NO; Referendum giustizia, Landini da Piazza del Popolo: Difendere la Costituzione, il voto è decisivo; Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026. Referendum Giustizia 2026, aperti i seggi: si vota oggi e domani. DIRETTA NEWSSeggi aperti per il referendum sulla Giustizia. Gli italiani sono chiamati ad esprimersi sul referendum confermativo della legge costituzionale recante: Norme in materia di ordinamento ... tg24.sky.it Referendum Giustizia 2026: tutto quello che c’è da sapere prima di votareGuida completa al referendum sulla giustizia: separazione delle carriere, sorteggio CSM e Alta Corte. Scopri cosa cambia e perché non serve il quorum. panorama.it Referendum Giustizia, ecco quando e come si vota #referendumgiustizia x.com Referendum giustizia, a Messina sostituiti 4 presidenti e oltre 300 scrutatori https://qds.it/referendum-giustizia-messina-seggi-presidenti-scrutatori/ - facebook.com facebook