Referendum e affluenza esplode il caso a Roma La denuncia di Forza Italia | Eliminate i blocchi

A Roma, alle 12, sono stati diffusi i dati sull’affluenza al referendum sulla giustizia, scatenando un primo caso di tensione. Forza Italia denuncia i blocchi alla circolazione messi in atto per la concomitanza con la Maratona e chiede la loro eliminazione. La questione riguarda le restrizioni stradali e l’affluenza alle urne nel capoluogo.

Viene diffuso il dato sull' affluenza delle 12 sul referendum giustizia ed esplode il primo caso. A sollevarlo è Forza Italia, che a Roma chiede di rimuovere i blocchi alla circolazione imposti per la concomitanza con la Maratona. "La Maratona di Roma è un evento che tutto il mondo ci invidia e una vetrina internazionale per la nostra città. Tuttavia - si legge nella nota firmata dal gruppo consiliare capitolino azzurro -, i blocchi imposti oggi alla circolazione stanno creando più di qualche disagio in primis agli elettori, ma anche al personale elettorale e ai rappresentanti di lista che devono recarsi ai seggi.I romani hanno il sacrosanto... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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