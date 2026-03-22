Referendum Costituzionale 2026 | misure per garantire il diritto al voto dei cittadini non deambulanti

Tempo di lettura: 2 minuti Per il Referendum Costituzionale previsto per domenica 22 (dalle 7:00 alle 23:00) e lunedì 23 marzo 2026 (dalle 7:00 alle 15:00), l’Amministrazione Comunale ha predisposto un piano straordinario per garantire il pieno esercizio del diritto di voto ai cittadini con ridotta capacità di deambulazione, eliminando ogni ostacolo di natura logistica o architettonica. Voto in sezioni prive di barriere Ai sensi della normativa vigente (Legge 151991), gli elettori non deambulanti hanno la facoltà di esprimere il proprio voto in una sezione diversa da quella di iscrizione, purché priva di barriere architettoniche. L’elenco completo delle sezioni attrezzate è consultabile sul portale istituzionale del Comune, nella sezione dedicata allo speciale Referendum 2026. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Le previsioni basate sull'affluenza sono sempre rischiose. Perché i comportamenti elettorali cambiano a seconda del contesto. Al referendum costituzionale del 2016, con una partecipazione al 65,48% (si votava in una giornata), vinse il "No" a valanga #refere x.com