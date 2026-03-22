Referendum cosa cambia se vince il sì dalle carriere divise ai membri del Csm

Al voto fino a lunedì alle 15, i cittadini decidono sulle modifiche al sistema giudiziario. Se prevale il sì, i giudici e i procuratori avranno carriere divise con due ruoli distinti. La riforma riguarda anche la composizione del Consiglio superiore della magistratura, coinvolgendo i membri eletti e nominati. La consultazione interessa in particolare le modalità di selezione e di avanzamento di giudici e procuratori.

Cosa cambia se al referendum vince il sì (si vota sino a lunedì alle 15): 1. Carriere divise per giudici e procuratori SECONDO IL SÌ Con due ruoli per i magistrati più garanzie per la difesa Concorsi e carriere separate per giudici e pm e nessun passaggio possibile dall’una all’altra funzione. Per chi sostiene la riforma, è una delle ragioni principali per votare Sì: separare gli ordini professionali di magistrati giudicanti e requirenti significa garantire davvero la terzietà del giudice. I sostenitori del ddl Nordio la spiegano spesso con una metafora calcistica: con l’attuale sistema, quello che dovrebbe essere l’arbitro (ossia il giudice) indossa in realtà la stessa maglietta di una delle due squadre in campo (l’accusa), perché condivide con i pm concorsi e carriera. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Referendum, cosa cambia se vince il sì (dalle carriere divise ai membri del Csm) Articoli correlati Leggi anche: Non solo separazione delle carriere e sorteggio: cosa cambia se vince il sì al referendum Referendum Giustizia, cosa cambia se vince il Sì? Le conseguenze del votoIl 22 e 23 marzo 2026 gli italiani sono chiamati a pronunciarsi sulla separazione delle carriere dei magistrati. Contenuti e approfondimenti su Referendum cosa cambia se vince il sì... Temi più discussi: Riforma della giustizia: così cambia punto per punto la Costituzione se vince il sì al referendum; Cosa cambia se vince il Sì o il No al referendum sulla giustizia: la spiegazione video; Il referendum del 22-23 marzo 2026 in 10 domande e 10 risposte; Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026. Referendum, cosa cambia se vince il no (dalle carriere divise ai membri del Csm)Referendum, ecco cosa cambia se vince il no (si vota sino alle 15): Carriere divise per giudici e procuratori SECONDO IL NO Se il pm viene separato diventa ... ilmessaggero.it Referendum, cosa cambia se vince il sì (dalle carriere divise ai membri del Csm)Cosa cambia se al referendum vince il sì (si vota sino a lunedì alle 15): 1. Carriere divise per giudici e procuratori SECONDO IL SÌ Con due ruoli per ... ilmessaggero.it Oggi e domani si vota sul quinto referendum costituzionale nella storia, vincerà chi prenderà un voto in più, il quorum non c'è. Ecco su cosa hanno ragionato i "maghi dei numeri" negli ultimi giorni https://buff.ly/E0SZOpZ facebook Nei referendum abrogativi del 2025 affluenza alle 12 era al 7,5 e arrivò poco sopra il 30%. Nel referendum costituzionale della 2020 sul taglio dei parlamentari alle 12 era al 12% e alla fine superò il 51%. x.com