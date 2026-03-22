Referendum cosa cambia se vince il no dalle carriere divise ai membri del Csm

Se vince il no al referendum, i giudici e i procuratori continueranno a seguire percorsi distinti nelle carriere. La decisione influenzerà anche i membri del Consiglio superiore della magistratura, modificando le modalità di nomina e di funzionamento. Le urne sono aperte fino alle 15 e il risultato potrebbe portare a cambiamenti nelle strutture e nelle procedure interne del sistema giudiziario.

Referendum, ecco cosa cambia se vince il no (si vota sino alle 15): Carriere divise per giudici e procuratori SECONDO IL NO Se il pm viene separato diventa un “superpoliziotto” La separazione delle carriere (o meglio, delle funzioni) tra giudici e pm esiste già, ribattono i sostenitori del No. L’ha introdotta la riforma Cartabia nel 2022, che ha reso possibile un unico passaggio dalla funzione requirente a quella giudicante e viceversa solo nei primi 10 anni di carriera. In più, argomenta il fronte dei contrari, solo lo 0,4% dei magistrati passa da un ruolo all’altro: numeri che non giustificano una modifica della Costituzione. Non solo: il 53% di assoluzioni dimostra che non sempre il giudice dà ragione all’accusa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Referendum, cosa cambia se vince il no (dalle carriere divise ai membri del Csm) Articoli correlati Leggi anche: Referendum, cosa cambia se vince il sì (dalle carriere divise ai membri del Csm) Leggi anche: Non solo separazione delle carriere e sorteggio: cosa cambia se vince il sì al referendum Referendum per la separazione delle carriere: le voci per il si Approfondimenti e contenuti su Referendum cosa cambia se vince il no... Temi più discussi: Riforma della giustizia: così cambia punto per punto la Costituzione se vince il sì al referendum; Cosa cambia se vince il Sì o il No al referendum sulla giustizia: la spiegazione video; Il referendum del 22-23 marzo 2026 in 10 domande e 10 risposte; Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026. Referendum, cosa cambia se vince il no (dalle carriere divise ai membri del Csm)Referendum, ecco cosa cambia se vince il no (si vota sino alle 15): Carriere divise per giudici e procuratori SECONDO IL NO Se il pm viene separato diventa ... ilmessaggero.it Referendum, cosa cambia se vince il sì (dalle carriere divise ai membri del Csm)Cosa cambia se al referendum vince il sì (si vota sino a lunedì alle 15): 1. Carriere divise per giudici e procuratori SECONDO IL SÌ Con due ruoli per ... ilmessaggero.it Oggi e domani si vota sul quinto referendum costituzionale nella storia, vincerà chi prenderà un voto in più, il quorum non c'è. Ecco su cosa hanno ragionato i "maghi dei numeri" negli ultimi giorni https://buff.ly/E0SZOpZ facebook Nei referendum abrogativi del 2025 affluenza alle 12 era al 7,5 e arrivò poco sopra il 30%. Nel referendum costituzionale della 2020 sul taglio dei parlamentari alle 12 era al 12% e alla fine superò il 51%. x.com