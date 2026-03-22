Referendum alle 12 l’affluenza sfiora il 15%

Gate 5.0, Pmi agroalimentari e tecnologiche: 1,97 mln per progetti di innovazione collaborativa Salute 4.0, arriva il cerotto smart: rilascia antibiotici solo se serve ROMA (ITALPRESS) – E’ del 14,92% l’affluenza alle 12 per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Questo il dato definitivo riferito sul sito del Viminale (61.533 sezioni su 61.533). Economia, politica, professioni, mercati: il quotidiano delle imprese campane, della finanza, che guarda all'Europa e al Mediterraneo . 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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