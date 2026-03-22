Referendum al voto anche 3,5 milioni di pugliesi

Oggi e domani, in tutta Italia, circa 51,5 milioni di cittadini sono chiamati alle urne per il referendum. Tra loro ci sono anche 3,5 milioni di pugliesi, che possono votare dalle 7 alle 23 oggi e dalle 7 alle 15 domani. La consultazione riguarda questioni di rilevanza nazionale e coinvolge diversi elettori della regione.

Ci sono anche 3,5 milioni di pugliesi (51,5 milioni in tutta Italia) tra gli elettori chiamati oggi, dalle 7 alle 23, e domani, dalle 7 alle 15, ad esprimersi con un Sì o con un No al referendum riguardante la riforma della giustizia voluta dal governo. Ieri pomeriggio si sono insediati i seggi; lo spoglio inizierà domani, subito dopo la chiusura delle urne. Trattandosi di una consultazione referendaria costituzionale, non ci sarà bisogno del quorum: l’esito del referendum sarà infatti valido con qualsiasi percentuale di votanti. Sempre a proposito di affluenza, incuriosisce il dato definitivo che sarà diffuso domani pomeriggio, per capire... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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