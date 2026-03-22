Referendum al voto anche 3,5 milioni di pugliesi | affluenza al 12% al di sotto della media nazionale

Oggi e domani, 3,5 milioni di pugliesi sono chiamati alle urne per il referendum, in una consultazione che coinvolge complessivamente 51,5 milioni di italiani. L’affluenza in Puglia si attesta al 12 per cento, un dato inferiore alla media nazionale. Le urne sono aperte dalle 7 alle 23, oggi, e dalle 7 alle 15, domani.

Ci sono anche 3,5 milioni di pugliesi (51,5 milioni in tutta Italia) tra gli elettori chiamati oggi, dalle 7 alle 23, e domani, dalle 7 alle 15, ad esprimersi con un Sì o con un No al referendum riguardante la riforma della giustizia voluta dal governo. Ieri pomeriggio si sono insediati i seggi; lo spoglio inizierà domani, subito dopo la chiusura delle urne. Trattandosi di una consultazione referendaria costituzionale, non ci sarà bisogno del quorum: l’esito del referendum sarà infatti valido con qualsiasi percentuale di votanti. Sempre a proposito di affluenza, incuriosisce il dato definitivo che sarà diffuso domani pomeriggio, per capire... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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