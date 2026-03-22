Referendum affluenza alle 19 | i nuovi dati ufficiali cambiano tutto

Si confermano i timori della vigilia: la partecipazione degli italiani al referendum sulla giustizia resta molto bassa e rischia di incidere in modo decisivo sull’esito finale.Secondo gli ultimi dati ufficiali diffusi dal Viminale, alle ore 19 ha votato circa il 15% degli aventi diritto, un dato che fotografa una mobilitazione decisamente debole nelle prime ore della consultazione. Un’affluenza così contenuta rappresenta un segnale politico rilevante. Nonostante si tratti di un referendum costituzionale – per il quale non è previsto quorum e quindi il risultato sarà valido a prescindere dalla partecipazione – il numero dei votanti resta un indicatore chiave del clima nel Paese. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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