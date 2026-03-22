Le divisioni sul Referendum continuano: se da una parte troviamo a Napoli l'utilizzo di veicoli comunali per votare No, dall'altra emerge preoccupazione per gli ostacoli verso i rappresentanti ai seggi designati da Avs Proseguonodibattitiecontestazioniper le violazioni e le irregolarità relative alReferendum giustizia, che oggi e domani consentirà di votare peresprimersi sulla revisione della Costituzionegià approvata dal Parlamento, la quale prevede l’introduzione dellaseparazione delle carrieretra magistrati giudicanti e magistrati requirenti. Tra le situazioni denunciate,pulmini comunali destinati ai disabilisarebbero stati utilizzati pertrasportare cittadini a votare “No”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Referendum, accuse violazioni: ‘Nei seggi con spille del Sì’ e ‘pulmini per disabili per votare No”

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