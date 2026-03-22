Nella notte tra sabato 21 marzo e domenica 22, giorno del fischio d’inizio del referendum, a Garlasco sono stati strappati via i manifesti elettorali della campagna per il No. A denunciare l’accaduto sono state le delegazioni territoriali del Pd, del Movimento Cinque Stelle, dell’Alleanza Verdi-Sinistra e dei comitati per il No. Si parla di “attacco all’agibilità democratica”. A Garlasco spariscono i manifesti del No L'ipotesi di un "attacco premeditato" Le altre polemiche: la violazione di Matteo Salvini A Garlasco spariscono i manifesti del No Come anticipato, i fatti risalirebbero alla notte tra il 21 e il 22 marzo, poche ore prima dell’apertura dei seggi elettorali per la due giorni del Referendum sulla Giustizia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Referendum a Garlasco, nella notte vengono strappati tutti i manifesti per la campagna del No: la denuncia

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