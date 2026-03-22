Referendum 22-23 marzo attestato online per votare senza tessera

Per il referendum previsto il 22 e 23 marzo 2026, Roma Capitale introduce un attestato online che consente di votare senza la tessera elettorale. Questa misura mira a semplificare il processo di voto, offrendo ai cittadini un modo alternativo per partecipare alle consultazioni. La città ha potenziato i servizi elettronici per supportare questa iniziativa e garantire un accesso più agevole alle operazioni di voto.

In vista del referendum del 22 e 23 marzo 2026, Roma Capitale rafforza i servizi elettorali per facilitare l’accesso al voto. Tra le novità di questa tornata elettorale c’è anche la possibilità di ottenere online un attestato sostitutivo della tessera elettorale. Il servizio, disponibile sul portale istituzionale, consente ai cittadini di scaricare gratuitamente un certificato in formato PDF da presentare direttamente al seggio. L’attestato è riservato agli elettori iscritti a Roma, inclusi quelli residenti all’estero iscritti all’AIRE che abbiano scelto di votare nella Capitale. Per accedere è necessaria l’identità digitale e la richiesta può essere effettuata esclusivamente per sé stessi. 🔗 Leggi su Funweek.it

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