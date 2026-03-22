Il giornalista Fabio Ravezzani ha commentato la partita tra il Milan e il Torino, concentrandosi sul rigore assegnato durante il match. Ha anche espresso un parere sull'influenza di Massimiliano Allegri sulla squadra milanese. La discussione si è focalizzata sugli episodi di gara e sulle decisioni arbitrali senza approfondire motivazioni o cause.

"Il Milan rischia, ma vince contro il Torino dopo un pessimo primo tempo e un discreto secondo tempo e porta a casa i tre punti. Ora ha 9 punti in più in classifica rispetto alla Juventus. Il Milan di Allegri cerca di non sbilanciarsi". Questo il parere di Fabio Ravezzani su Milan-Torino nel video sul canale 'YouTube' di 'QSVS': "I sogni Scudetto mi sembrano azzardati, ma va detto che il Milan sta reggendo bene senza l'attacco. Anche contro il Torino: Leao non c'era, Pulisic sembra fuori condizione, Fullkrug se va bene può giocare quindici minuti nel caos. Che il Milan sia secondo rimane un piccolo miracolo di Allegri". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ravezzani: “Milan secondo un miracolo di Allegri. Sul rigore contro il Torino …”

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