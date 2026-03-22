Rapina 8 ragazzi che ballano sulla pista dei Magazzini Generali e prova a nascondersi nel parcheggio | 22 arrestato

Nella notte tra il 20 e il 21 marzo, otto ragazzi sono stati rapinati sulla pista dei Magazzini Generali a Milano. Un uomo di 22 anni è stato fermato e arrestato con l'accusa di averli derubati. Dopo aver aggredito le vittime, l'aggressore ha cercato di nascondersi nel parcheggio dell'area. La polizia ha eseguito l'arresto sul posto.

Un 22enne è stato arrestato con l'accusa di aver rapinato almeno 8 ragazzi nella discoteca Magazzini Generali di Milano nella notte tra 20 e 21 marzo. Il giovane è stato bloccato dai carabinieri mentre provava a nascondersi tra le auto parcheggiate. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Rapinava i giovani fuori dai Magazzini Generali: arrestato un 22enneMilano, 22 marzo 2026 – Aveva scelto gli avventori dei Magazzini Generali come prede e la discoteca di via Pietrasanta come terreno di caccia. Viareggio: rapina e ferisce un uomo in un parcheggio, arrestatoVIAREGGIO (LUCCA) – La polizia ha arrestato a Viareggio un maghrebino per rapina impropria dopo che ha fatto cadere, causandogli ferite e lesioni, un...