Quer pasticciaccio brutto di Trani | l' assurda storia di malagiustizia doppia

A Trani il tempo, quella mattina di dicembre del 2014, sembra fermarsi all’alba. Le sirene arrivano prima della luce. Poi le auto delle forze dell’ordine, le porte che si aprono, i nomi che iniziano a circolare. In poche ore la città capisce che non si tratta di un’indagine come le altre. Tra gli arrestati c’è il sindaco in carica, Luigi Nicola Riserbato. È l’inizio di una storia che durerà quasi otto anni. Fino a quel momento Riserbato è il volto dell’amministrazione cittadina. La sua è una carriera politica costruita sul territorio, dentro gli equilibri locali. Poi arriva l’inchiesta. Le accuse sono pesanti, costruite su un’ipotesi ampia: attorno al Comune si sarebbe sviluppato un sistema capace di influenzare appalti, procedure, assunzioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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