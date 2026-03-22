Uscirà nelle sale italiane dal 26 marzo «Don Chisciotte », che porta sul grande schermo il capolavoro di Cervantes; una rilettura al contempo fedele e molto attuale. Il nuovo film di Fabio Segatori, in concorso al 17. BIF&ST di Bari International Film&Tv Festival, inizia con le sequenze ambientate nel 1571, realizzate a Messina con la collaborazione del produttore messinese Gigi Spedale e col patrocinio del Comune di Messina. Alessio Boni interpreta con straordinaria verosimiglianza e sincerità «il cavaliere dalla trista figura» affiancato da Fiorenzo Mattu, che conferisce al suo Sancio Panza una toccante carica di umanità.... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Quel «Don Chisciotte» folle e poetico, nato a Messina

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