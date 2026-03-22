Quando lo sci alpino oggi in tv | orari superG Lillehammer startlist streaming

Oggi lo sci alpino torna in tv con le gare di superG a Lillehammer. La startlist comprende gli atleti qualificati per la competizione che, dopo i preparativi, si svolgerà secondo gli orari stabiliti. Lo streaming sarà disponibile per seguire le fasi della gara in diretta, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire tutte le emozioni della giornata.

Siamo alla resa dei conti: respingere l’ultimo assalto della concorrenza per portare a casa un trofeo che conferirebbe senso pieno ad una stagione in cui brilla il bronzo olimpico. La Coppa del Mondo di sci alpino continua le Finali di Lillehammer con i due SuperG. Le prime a gareggiare saranno le donne alle 10:45, mentre gli uomini partiranno alle 12:30. Sofia Goggia è pronta a giocarsi la Coppa di specialità. LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI SCI ALPINO ALLE 10.45 LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI SCI ALPINO DALLE 10.45 L’azzurra, sulle ali dell’entusiasmo per lo splendido successo conquistato da Laura Pirovano in discesa, spera di chiudere in bellezza respingendo al mittente l’assalto di Alice Robinson. 🔗 Leggi su Oasport.it

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