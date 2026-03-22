Quando Larissa Iapichino oggi in tv Mondiali indoor atletica 2026 | orario avversarie streaming

Larissa Iapichino partecipa oggi ai Mondiali indoor di atletica 2026, che si tengono nella Kujawsko-Pomorska Arena di Torun. La gara di salto in lungo vede la presenza di diverse avversarie e si svolge in un contesto di grande attenzione mediatica. La competizione viene trasmessa in diretta streaming e l’atleta italiana si presenta con obiettivi ambiziosi.

Larissa Iapichino si presenta con ambizioni importanti al via della gara di salto in lungo valevole per i Campionati Mondiali indoor di atletica 2026, in corso di svolgimento presso la Kujawsko-Pomorska Arena di Torun. La stella azzurra andrà a caccia di una grande misura sulla pedana polacca, nel tentativo di superare o avvicinare i 7 metri per conquistare la prima medaglia iridata della carriera. LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI INDOOR DI ATLETICA ALLE 10.05 E 17.40 La figlia di Fiona May ha infatti un palmares di tutto rispetto a livello continentale ed è la campionessa d’Europa al coperto in carica, mentre le è sempre mancato qualcosa per salire sul podio tra Mondiali e Giochi Olimpici. 🔗 Leggi su Oasport.it

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