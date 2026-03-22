Quando la MotoGP su TV8 oggi GP Brasile 2026 | orario gara differita in chiaro

Oggi la MotoGP del GP Brasile 2026 sarà trasmessa in differita su TV8 alle 19:00 di domenica 22 marzo. La giornata inizia alle 16:00 con la gara di Moto3, seguita alle 17:15 dalla corsa di Moto2. La top-class di MotoGP si svolgerà successivamente, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire tutte le fasi della competizione.

Il Gran Premio di Brasile di MotoGP andrà in scena alle ore 19:00 di domenica 22 marzo. La top-class sarà preceduta, come di consueto, dalla gara della Moto3 (che si terrà dalle 16:00 ) e da quella della Moto2, prevista per le ore 17:15. Si ragiona, ovviamente, sugli orari italiani. A Goiania si scenderà in pista nel pomeriggio locale. LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTO3 DALLE 16.00 LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTO2 DALLE 17.15 LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP DALLE 19.00 Allora attenzione, perché in passato, quando si corse a Goiania tra il 1987 e il 1989, vi furono temperature torride. Tuttavia, è anche vero che all’epoca si fece tappa da queste parti a settembre e non a marzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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