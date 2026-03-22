Quando il biathlon oggi in tv | orari mass start Oslo Holmenkollen startlist streaming

Oggi, domenica 22 marzo, andranno in scena le due mass start dell’ultima tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026 a Oslo Holmenkollen. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e online, con orari e startlist disponibili per gli appassionati. Il programma comprende le competizioni maschili e femminili, entrambe con partenze a mass start.

Oggi, domenica 22 marzo, andranno in scena le due Mass Start dell’ultima tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi di Oslo Holmenkollen (Norvegia), le prove sui quattro poligoni faranno calare il sipario sulla stagione. Alle 13:45 inizieranno le donne, mentre alle 15:45 è previsto il via degli uomini. LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 13.45 LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START MASCHILE DI BIATHLON DALLE 15.45 Nella prova femminile Lisa Vittozzi sarà l’unica rappresentante del Bel Paese al via. La sappadina, reduce dal secondo posto nella Sprint e dal quinto nell’inseguimento, vuole chiudere in maniera convincente un’annata particolare per lei, sublimata dall’oro olimpico ad Anterselva nella Pursuit. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando il biathlon oggi in tv: orari mass start Oslo Holmenkollen, startlist, streaming Articoli correlati A che ora il biathlon oggi: startlist mass start Oslo Holmenkollen, tv, streamingOggi, domenica 22 marzo, andranno in scena le due Mass Start dell’ultima tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Quando il biathlon oggi in tv: orari inseguimenti Oslo Holmenkollen, startlist, streamingOggi, sabato 21 marzo, andranno in scena le due gare a inseguimento dell’ultima tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Una raccolta di contenuti su Oslo Holmenkollen Temi più discussi: Quando il biathlon oggi in tv: orario sprint femminile Oslo Holmenkollen, startlist, streaming; Super Vittozzi, sfata il tabù Oslo ed è 2?: Hanna Oeberg vince la sprint; Quando il biathlon oggi in tv: orari inseguimenti Oslo Holmenkollen, startlist, streaming; Biathlon, Lisa Vittozzi in top 5 nella pursuit di Oslo Holmenkollen: vince ancora Hanna Oeberg. Quando il biathlon oggi in tv: orari inseguimenti Oslo Holmenkollen, startlist, streamingOggi, sabato 21 marzo, andranno in scena le due gare a inseguimento dell'ultima tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi di Oslo ... oasport.it LIVE Biathlon, Mass start femminile Oslo 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi per chiudere in bellezzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova con partenza in linea da 12.5 chilometri ... oasport.it Sturla Holm Laegreid ha battuto Eric Perrot in volata nella pursuit di Coppa del Mondo di Oslo; ancora bene Didier Bionaz, 26° e qualificato per la mass start. #gazzettamatin #ibuworldcup #Oslo #holmenkollen #SturlaHolmLaegreid #EricPerrot #didierbionaz facebook Lisa non scende dal podio! Vittozzi chiude seconda la sprint femminile a Oslo Holmenkollen, Norvegia, ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di biathlon. Per l’olimpionica azzurra è la terza Top-3 consecutiva. bit.ly/4sfOe5u @Fisiofficial x.com