Quando i giganti e slalom delle finali di Coppa del Mondo di sci alpino 2026 | orari programma tv

Le finali di Coppa del Mondo di sci alpino 2026 si svolgeranno a Lillehammer, Norvegia, con le prove tecniche che chiuderanno la stagione. Le gare delle discipline di slalom e gigante sono in programma nella seconda parte dell’evento, dopo che si sono concluse quelle di discesa e super-G. Gli orari e la copertura televisiva sono stati comunicati e saranno trasmessi in diretta.

Non è ancora tempo di far calare il sipario sulla stagione dello sci alpino. Le Finali della Coppa del Mondo di Lillehammer (Norvegia) infatti si preparano per la seconda parte, quella conclusiva, ovvero quella dedicata alle prove tecniche, dopo che sono andate in archivio quelle veloci. Quale sarà il programma? Si tornerà in pista nella giornata di martedì 24 marzo. Alle ore 09.30 si inizierà con la prima manche del gigante maschile, mentre alle ore 10.30 sarà la volta della prima manche dello slalom femminile. Alle ore 12.30 toccherà alla seconda e decisiva manche del gigante maschile, mentre alle ore 13.30 si chiuderà la gara femminile tra i rapid gates con la seconda manche. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando i giganti e slalom delle finali di Coppa del Mondo di sci alpino 2026: orari, programma, tv Articoli correlati Quando le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino 2026? Orari, programma, tv: gare spalmate su due settimaneLa stagione della Coppa del Mondo di sci alpino è pronta a tuffarsi nell’ultimo impegno. Leggi anche: Calendario Finali Coppa del Mondo sci alpino Lillehammer 2026: programma, orari, tv, streaming Nicol Delago vince la Discesa di Tarvisio | Coppa del Mondo di Sci Alpino 2025/26 Tutto quello che riguarda Quando i giganti e slalom delle finali... Temi più discussi: Calendario Coppa del Mondo sci alpino 2025/26: da Sölden a Lillehammer, date, gare, località e vincitori; Sciatrici più vincenti in Coppa del Mondo: numero mostruoso per Shiffrin; E ora... finali tra Kvitfjell e Hafjell: il 24-25 marzo le quattro gare tecniche che chiuderanno la Coppa del Mondo 2025/26; Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Odermatt in trionfo, Franzoni e Paris in top-10. Quando i giganti e slalom delle finali di Coppa del Mondo di sci alpino 2026: orari, programma, tvNon è ancora tempo di far calare il sipario sulla stagione dello sci alpino. Le Finali della Coppa del Mondo di Lillehammer (Norvegia) infatti si ... oasport.it Sci, ecco le finali di Coppa del mondo. Pirovano e Goggia per i trofeiDa sabato a mercoledì le finali di Coppa del mondo in Norvegia tra Kvitfjell e Hafjell. Le azzurre cercano la coppa di specialità in discesa e super gigante. Difficoltà invece nelle discipline tecnich ... sport.quotidiano.net Finali Coppa del Mondo di SCI ALPINO - Kvitfjell (Norvegia) - Sofia Goggia trionfa nell'ultimo supergigante della stagione e conquista la Coppa del Mondo di specialità! Per la 33enne delle Fiamme Gialle si tratta della quinta sfera di cristallo della carriera dop facebook Coppa del Mondo di SCI ALPINO - Kvitfjell (Norvegia) - Straordinaria impresa di Laura Pirovano! La 28enne delle Fiamme Gialle trionfa nell'ultima discesa libera della stagione e conquista, per la prima volta in carriera, la Coppa del Mondo di specialità! #Fiam x.com