Momenti di forte tensione sull’autostrada M6 Toll, dove un pullman di tifosi del Manchester City diretto a Wembley ha preso fuoco durante il viaggio verso Londra. L’episodio si è verificato a poche ore dalla finale di Carabao Cup contro l’ Arsenal, trasformando una trasferta attesa da centinaia di sostenitori in una scena di paura e caos. Le immagini del mezzo avvolto dalle fiamme hanno rapidamente iniziato a circolare sui social, alimentando la preoccupazione per le condizioni delle persone a bordo. Secondo quanto emerso, l’incendio è divampato mentre il bus stava percorrendo il tratto della M6 Toll nel Warwickshire, in prossimità dello svincolo 3, nelle West Midlands. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Pullman di tifosi in fiamme sulla in autostrada, paura prima della finale di Carabao Cup

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