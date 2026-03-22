In Puglia, il 22 e 23 marzo si svolge un referendum sulla riforma della giustizia, con aperture dalle 7 alle 23 e dalle 7 alle 15 rispettivamente. Durante le operazioni di voto, alcune sezioni sono state sfrattate dai cantieri, causando disordini e proteste a Bari. La partecipazione dei cittadini è prevista in queste due giornate.

L'ex presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha votato a Bari. L'ex governatore ha votato nel seggio allestito nella scuola Vivante. Ha votato a Bari anche il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, senatore di Forza Italia. Sisto ha votato nel seggio allestito nella scuola Pincipessa Jolanda, nel centro murattiano. Anche il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, si è recato alle urne. Il governatore pugliese ha votato nel seggio della scuola Rita Levi Montalcini nel quartiere di Torre a Mare, ex frazione sul litorale sud di Bari. (Francesco Petruzzelli) Elettori inviperiti e qualcuno che ha persino mandato a quel paese gli agenti della polizia locale: «A questo punto non voto». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Puglia, referendum sulla riforma della giustizia in diretta: sezioni sfrattate dai cantieri, caos e proteste a Bari

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