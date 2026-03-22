Proposta indecente Juve Elkann ci ha messo già la firma | acquisto ufficiale

La Juventus ha finalizzato un acquisto importante in vista della prossima stagione. La proposta è stata già approvata e firmata da parte di un rappresentante della società. L’operazione è considerata uno dei movimenti più significativi del mercato estivo, anche se mancano ancora diversi mesi all’apertura ufficiale. La società ha annunciato di aver concluso l’accordo con il calciatore coinvolto.

di Patrizio Trecca Nonostante all’apertura del mercato estivo manchino più di tre mesi, la Juventus ha già chiuso un colpo fondamentale in ottica futura. Mentre il rettangolo verde reclama risposte immediate e la corsa per un posto nella prossima Champions League entra nel suo momento più incandescente, la Juventus di Luciano Spalletti si trova a dover gestire una pressione mediatica e sportiva non indifferente. Il tecnico di Certaldo, nonostante l’impegno e la consueta dedizione tattica, sta facendo i conti con le evidenti lacune di un mercato, tra la sessione estiva e quella invernale, che non ha saputo garantire quella profondità offensiva necessaria per sognare in grande. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Proposta indecente Juve, Elkann ci ha messo già la firma: acquisto ufficiale Articoli correlati Leggi anche: Roberto Vannacci, la 'proposta indecente' al Generale: "Un fascista, ma ci farei sesso" Leggi anche: Affari Tuoi, occhio a De Martino: la "proposta indecente" alla cardiologa Tutti gli aggiornamenti su Proposta indecente Juventus, altro boccone amaro per Elkann: Devasini e Ardoino sempre più ricchi, Tether di nuovo all'assalto?La classifica aggiornata di Forbes incorona i due volti di Tether, socio di minoranza della Juventus: Elkann giù, Devasini e Ardoino nella top 4 dei paperoni. sport.virgilio.it Juventus, Elkann chiama Gravina: preoccupazione per gli errori arbitraliDopo l’ultima sfida contro l’Inter, conclusa tra tensioni e discussioni per l’espulsione di Pierre Kalulu, in casa Juventus si è aperta una riflessione che va oltre il semplice risultato sportivo. A ... it.blastingnews.com