Pronostici Fiorentina-Inter | marcatore e tiri in porta

Domani al stadio “Franchi” si affrontano Fiorentina e Inter in una partita valida per il campionato di Serie A. La sfida vede i Viola e i nerazzurri confrontarsi in una gara che si preannuncia emozionante e ricca di azioni offensive. Sono attesi vari tentativi di tiro in porta e la presenza di un possibile marcatore tra le due squadre.

Fiorentina-Inter, tutte le dritte della gara in programma al “Franchi” tra i Viola e i nerazzurri: ecco tutte le quote sul tavolo In una sfida dal peso specifico non indifferente sia in chiave Scudetto che per i discorsi salvezza, Fiorentina ed Inter sono pronte ad illuminare la serata del Franchi che si preannuncia assolutamente incandescente. (Ansa Foto) – Il Veggente.it Benché non al top della forma, i nerazzurri sono chiamati ad incamerare tre punti pesanti con cui rispondere agli squilli di Milan e Napoli. Nel momento più difficile Chivu non può non affidarsi a Marcus Thuram. A secco di gol dalla goleada di Sassuolo, l’attaccante francese vuole rispondere con i fatti alle tante critiche che ha calamitato negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Fiorentina-Inter: marcatore e tiri in porta Articoli correlati Pronostici Napoli-Fiorentina: marcatore e tiri in portaSpalle al muro dopo il mancato accesso ai play-off di Champions League, il Napoli di Antonio Conte è chiamato a battere un colpo per provare a... Pronostici Udinese-Fiorentina: marcatore e tiri in portaUdinese-Fiorentina, i consigli in chiave player building sul match che metterà i bianconeri difronte ai Viola Tranquilla a metà classifica, l’Udinese... Una selezione di notizie su Pronostici Fiorentina Inter marcatore e... Temi più discussi: Fiorentina-Inter pronostico risultato IA 30ª giornata Serie A; Pronostico Fiorentina-Inter, quote 30ª giornata Serie A 2025/26; Pronostico Fiorentina-Inter: viola col vento in poppa ma l’occasione è ghiotta per i nerazzurri; Pronostico Fiorentina-Inter: analisi, quote e consigli. Fiorentina-Inter, pronostico marcatore: si sblocca Thuram? Ma il vero nome che intriga è…L'Inter vuole ritrovare la vittoria che le manca da due partite, per mantenere il distacco dalle inseguitrici: occhio ai possibili marcatori ... msn.com Fiorentina-Inter pronostico e quote, la chicca dell'espertoScopri il pronostico su Fiorentina-Inter con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto del 30° turno di Serie A. calciomercato.com #Fiorentina- #Inter: probabili formazioni, dove vederla e pronostici #SerieA #11contro11 x.com FIORENTINA VS INTER qualè il tuo pronostico #fiorentina #inter #fiorentinainter #calco facebook